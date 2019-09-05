أسرة محمد مرسي : لا شبهة جنائية في وفاة عبدالله

المواطن - متابعة

نفت أسرة عبدالله محمد مرسي وجود شبهة جنائية في وفاته وأن جثمانه لا يزال في المستشفى في انتظار إجراءات الدفن.

وكان عبدالله محمد مرسي البالغ من العمر 25 عاماً قد تُوفي، أمس، فجأةً بأزمة قلبية ولم تُفلح محاولات الأطباء في إنقاذه.

وكان عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة عبدالله محمد مرسي، قال في تصريحات صحفية إن: “عبد الله متواجد بالمستشفى عقب وفاته منذ أمس الأربعاء وجرت إجراءات روتينية بحقه، حيث تم تبليغ الشرطة بالحالة”.

وأضاف: “تم سماع أقوال أحمد وعمر شقيقي عبد الله، وكذلك شقيق والده سيد، ونفوا جميعاً وجود شبهة جنائية في الوفاة”.

وأكد محامي أسرة مرسي، أن الوفاة طبيعة جراء أزمة قلبية، نُقل على أثرها إلى مستشفى غربي القاهرة، وتوفي، ولا شبهة جنائية فيها.

وقال: “ننتظر إنهاء إجراءات الدفن، وننتظر قرار النيابة بدفنه وسيتم خلال وقت لاحق اليوم الخميس إن شاء الله”.