المواطن - الرياض

تباينت أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء خلال التعاملات الصباحية، وفيما يلي تقدم “المواطن” أسعار العملات مقابل العملة المحلية:

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.2263 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.4182 جنيه مصري

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.0834 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 11.9910 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.0311 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 32.1215 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.9462 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.1995 دينار عراقي

دينار أردني (JOD)

1 دينار أردني = 5.2893 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني

دينار كويتي (KWD)

1 دينار كويتي = 12.3346 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0811 دينار كويتي

ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 401.9493 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 2.6601 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3759 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.3876 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5799 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.2310 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 153.7738 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 9.7394 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 1.0300 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 1.3038 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7670 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7452 ريال يمني