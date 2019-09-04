تباينت أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء خلال التعاملات الصباحية، وفيما يلي تقدم “المواطن” أسعار العملات مقابل العملة المحلية:
جنيه مصري (EGP)
1 جنيه مصري = 0.2263 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.4182 جنيه مصري
درهم إماراتي (AED)
1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي
جنيه سوداني (SDG)
1 جنيه سوداني = 0.0834 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 11.9910 جنيه سوداني
دينار جزائري (DZD)
1 دينار جزائري = 0.0311 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 32.1215 دينار جزائري
دينار بحريني (BHD)
1 دينار بحريني = 9.9462 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
دينار عراقي (IQD)
1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 317.1995 دينار عراقي
دينار أردني (JOD)
1 دينار أردني = 5.2893 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني
دينار كويتي (KWD)
1 دينار كويتي = 12.3346 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0811 دينار كويتي
ليرة لبنانية (LBP)
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 401.9493 ليرة لبنانية
دينار ليبي (LYD)
1 دينار ليبي = 2.6601 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3759 دينار ليبي
درهم مغربي (MAD)
1 درهم مغربي = 0.3876 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5799 درهم مغربي
ليرة سورية (SYP)
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.2310 ليرة سورية
شلن صومالي (SOS)
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 153.7738 شلن صومالي
ريال عماني (OMR)
1 ريال عماني = 9.7394 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني
ريال قطري (QAR)
1 ريال قطري = 1.0300 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري
دينار تونسي (TND)
1 دينار تونسي = 1.3038 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7670 دينار تونسي
ريال يمني (YER)
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7452 ريال يمني