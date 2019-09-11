أكثر الأندية دقة بالتمرير في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
الهلال يتصدر القائمة والاتحاد ثانيًا

أكثر الأندية دقة بالتمرير في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/09/11
الساعة 3:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر دقة في التمرير بعد مرور جولتين على انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال قائمة الأكثر دقة في التمرير بنسبة 90%، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بـ85%، فيما بلغت دقة تمريرات الرائد 84%، وذلك وفقًا للإحصائية التي كشف عنها حساب دوري بلس الرسمي على “تويتر”.

وبلغت دقة تمريرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة 84% أيضًا، فيما حل النادي الأهلي خامسًا في قائمة الأكثر دقة بالتمرير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنسبة وصلت إلى 82%.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع الأهلي في المركز الرابع بـ4 نقاط، ويتواجد الاتحاد في المركز السابع برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه خاض مباراة واحدة فقط.

وخسر فريقا الرائد والوحدة أول جولتين بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتذيل الفريق الريداوي الترتيب، فيما يقع فرسان مكة في المركز الـ14.

 


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