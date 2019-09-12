ألفا موهبة سعودية شابة في طارق شو

المواطن - الرياض

كشف الفنان والإعلامي طارق الحربي، أن الموسم الجديد من برنامجه “طارق شو”، والذي انطلقت أولى حلقاته مطلع هذا الأسبوع على شاشة روتانا خليجية، يركز على اكتشاف المواهب الصاعدة في المملكة في أي مجال، معبراً عن سعادته بالأصداء الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتابعة الجماهيرية المرتفعة للحلقات الأولى من الموسم الثاني للبرنامج سواء على روتانا أو عبر موقع اليوتيوب والتي قاربت نصف مليون مشاهدة.

وأوضح أن البرنامج أعلن مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبيل انطلاق الموسم الثاني عن تلقيه نماذج من أعمال المواهب السعودية الشابة، معلناً أن ما يزيد عن 2000 من الشباب والشابات من أصحاب المواهب الإبداعية تواصلوا مع “طارق شو” من خلال الواتس آب، موضحًا أن هذه المواهب التي تقدمت إليهم متنوعة ما بين التمثيل والغناء والعزف وكتابة الشعر والرسم وغيرها.



وصرح الحربي أنه سيستضيف خلال الحلقات القادمة من الموسم الثاني للبرنامج العديد من المواهب السعودية الصاعدة التي تقدمت لـ “طارق شو”، ومنهم موهبتان من الشباب سيستضيفهما البرنامج خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن البرنامج سيواصل أيضاً استضافة الفنانين والإعلاميين بجانب المشاهير في عالم السوشيال ميديا، وذكر أن البرنامج حقق في موسمه الأول أكثر مما هو مأمول من ناحية المتابعة الجماهيرية والتي وصلت إلى أكثر من 30 مليون مشاهدة أسبوعياً.

وأشاد طارق بدعم شبكة قنوات روتانا بقيادة الأمير الوليد بن طلال لإتاحة الفرصة الكبيرة له لتقديم عدد كبير من البرامج الكوميدية التي حصدت نجاحاً ومتابعة مليونية من الجمهور، مثمناً دور روتانا في اكتشاف ودعم المواهب الشابة وتوفير مساحة للإبداع.

يشار إلى أن “طارق شو 2” يُعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على قناة روتانا خليجية ضمن شبكة برامجها الجديدة، وهو برنامج “توك شو” ليلي يحاكي بمضمونه وتركيبته البرامج الحوارية الساخرة الأمريكية التي تلقى حالياً رواجاً كبيراً لا سيما بين فئة الشباب، ويعتمد على سرد الأخبار والمواقف بطريقة كوميدية ساخرة، فيما يستقبل أيضاً نجوم الفن والإعلام ومشاهير السوشيال ميديا في حوار خفيف وشامل، يتنوّع بين الأسئلة الخاصة بالضيف وبين مناقشة المواضيع المطروحة في الحلقة والمواضيع العامة.