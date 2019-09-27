أنمار الحائلي: نجوم الاتحاد أوفوا بوعدهم

المواطن - محمد سمعه

أعرب أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن سعادته البالغة بعد فوز العميد على الشباب بثنائية مقابل هدف، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرّد الحائلي عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: مبروك يا أغلى جمهور، الانتصار جاء في توقيت مهم، وبإذن الله القادم أفضل بتوفيق الله ثم بدعمكم ووقوفكم الدائم إلى جانب ناديكم في مختلف الظروف.

وأضاف الحائلي: أشكر اللاعبين والجهازين الفني والإداري وعدونا بالتغيير، وكانوا عند الوعد في مباراة اليوم والعودة إلى طريق الانتصارات.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عافيته، بعد الفوز على الليث، خاصة أن العميد كان خسر من فريقي ضمك والهلال في الجولتين الثالثة والرابعة قبل مواجهة الشباب.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الاتحاد والشباب بتقدم نادي الاتحاد بهدف عبر اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو في الدقيقة العشرين بعد تمريرة مميزة من اللاعب عبدالعزيز البيشي.

ومع بداية الشوط الثاني استمر ضغط الاتحاد، من أجل إحراز الهدف الثاني حتى نجح البرازيلي رومارينيو في إضافة الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وبحث الشباب عن تقليص الفارق، حتى تمكن اللاعب عبدالله الحمدان من إحراز الهدف الأول لليث في الدقيقة الثمانين.