أوبريت همة وطن يجذب أهالي بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

رعى محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي احتفال المحافظة باليوم الوطني ٨٩، أمس بالمركز الحضاري بحضور رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمشائخ والأعيان وجمع كبير من الأهالي.

وقد انطلقت فقرات الحفل بآيات من القرآن الكريم تلا ذلك كلمة المحافظ الذي هنأ من خلالها القيادة الرشيدة بهذه المناسبة وبين أهمية الاحتفال باليوم الوطني وضرورة ترسيخ مفهوم الوطنية في نفوس أبنائنا واختتم كلمته بالدعاء لجنودنا المرابطين على حدود الوطن وأشار فيها إلى الشاب الربعي الذي عبّر عن مشاعره الوطنية رغم ظروفه المعيشية الصعبة بعد نشر صوره له باليوم الوطني وقدم له 5000 ريال مكافأة من جمعية البر الخيرية بجمعة ربيعة.

بعد ذلك ألقيت عدد من القصائد الشعرية الوطنية نالت استحسان الحضور، فأوبريت وطني قام بأدائه المنشد خالد حامد بعنوان همة وطن، كتب كلماته كل من الشاعر حمد البارقي والشاعر سلطان أحمد والشاعر عامر آل سالم وبمشاركة الفرقة الشعبية.

الجدير بالذكر أن القطاع الصحي بمحافظة بارق قد شارك بمعرض يقدم فيه بعض الخدمات العلاجية والاستشارية للحضور.