أوبريت وعرضة وألعاب نارية في رفحاء

أوبريت وعرضة وألعاب نارية في رفحاء

2019/09/24
الساعة 1:29 صباحًا
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المواطن - رفحاء

رعى محافظ رفحاء، فراج بن سعود العماني، احتفال المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة الذي أقيم بمركز الاحتفالات على طريق المطار، بحضور رئيس بلدية المحافظة الدكتور محمد الوردة، وعدد من القيادات الأمنية والحكومية والمسؤولين وجمع غفير من الأهالي.

وعند وصول العماني لمقر الاحتفال أخذ جولة في معرض وحدة وطن المقام بهذه المناسبة، ثم بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم، وتلا ذلك كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم الدكتور خلف بن مطر العنزي.

بعد ذلك، كانت قصيدة وطنية للشاعر هادي بن سيف المضياني، ثم قصيدة للشاعر بندر الرويان، ثم أوبريت “وطن الشموخ” أنشدها محمد الضوي، وختم الحفل بالعرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والمسؤولون.

وفي ختام الحفل استمتع الحضور الكبير بمشاهدة الألعاب النارية.

 


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