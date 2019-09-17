إحصائية تُقلق الزعيم قبل مباراة #الهلال والاتحاد اليوم

المواطن - مروة نبيل

يسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور؛ وتحقيق الفوز في مباراة الهلال والاتحاد اليوم ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

مباراة الهلال والاتحاد

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية سلبية للفريق الأزرق قبل مباراة الهلال والاتحاد في الإياب اليوم.

وأضافت “أوبتا”، قبل مباراة الهلال والاتحاد في الإياب اليوم، أنه تم إقصاء الزعيم من بطولة دوري أبطال آسيا 8 مرات في 10 مناسبات، حيث فشل في الفوز خلال ذهاب مواجهة إقصائية في البطولة القارية.

مباراة الهلال والاتحاد في الإياب

وتُقام مباراة الهلال والاتحاد في الإياب اليوم، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ويدخل الفريقان المواجهة الحاسمة بهدف تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يُذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.