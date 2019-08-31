إعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي من منصبه

المواطن - محمد سمعه

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة قرارًا بإعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية من منصبه وذلك بسبب وجود قصور ومُلاحظات حول الملعب.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر تويتر أن الأمير عبد العزيز الفيصل، قرر إعفاء مدير الملعب من منصبه، بالإضافة إلى توجيه إنذار نهائي لشركة الصيانة القائمة على الملعب وفرض غرامة مالية عليها وفقًا لبنود العقد الخاص بذلك مع إعادة النظر في المشاريع المتقدمة لها في قطاعات الهيئة.

وجاء قرار هيئة الرياضة، وذلك بسبب ما شهدته مباراة العدالة وضمك ومباراة الفتح والنصر في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من وجود قصور ومُلاحظات في الخدمات المُقدمة للجمهور بجانب وجود ضعف في المتابعة.