إلغاء 850 رحلة بسبب إضراب طياري الخطوط البريطانية

المواطن - متابعة

أعلنت شركة الطيران البريطانية “بريتش إيرويز” اليوم، إلغاء كل رحلاتها تقريبًا في المملكة المتحدة في اليوم الأول من إضراب واسع لطياريها من أجل مطالب تتعلق بالأجور.

وقالت الشركة في بيان “ليس لدينا خيار آخر سوى إلغاء حوالي مئة في المئة من رحلاتنا”، موضحة أنها اضطرت لاتخاذ هذا الإجراء في غياب أي معلومات من نقابة الطيارين (هيئة الطيارين البريطانيين-بالبا) بشأن عدد المشاركين في الإضراب.

ويمكن أن يؤثر هذا الإضراب في عشرات الآلاف من المسافرين بما أن الشركة تسيّر حوالي 850 رحلة يوميًا في المملكة المتحدة، يقلع معظمها من مطاري هيثرو وغاتويك في لندن.

وكانت “بريتش إيرويز” أبلغت أساسًا زبائنها بأنهم قد لا يتمكنون من السفر الاثنين بسبب حجم الإضراب، واقترحت الشركة التي تملكها المجموعة الإسبانية البريطانية “إنترناشيونال إيرلاينز غروب” (آي أيه جي) التي تضم أيضًا الإسبانية “إيبيريا” والإيرلندية “إير لينغوس”، على المسافرين إعادة ثمن البطاقات أو تأمين حجوزات في رحلات لاحقة.

وهذا هو أول إضراب في تاريخ “بريتش إيرويز” للطيارين الذين سيواصلون تحركهم الثلاثاء وكذلك في 27 سبتمبر، وكان 93 في المئة من طياري الشركة الأعضاء في النقابة صوتوا مع تنظيم الإضراب.