إنستغرام يقيد منشورات منتجات التجميل وفقدان الوزن
لمكافحة التأثير السلبي للمنصة على صورة الجسم

إنستغرام يقيد منشورات منتجات التجميل وفقدان الوزن

2019/09/19
الساعة 12:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - منة الله أشرف - ترجمة

أعلن موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور، إنستغرام، أنه سيتم تقييد منشورات منتجات التجميل وفقدان الوزن، قريباً، وذلك وفقًا لسياسة جديدة للمنصة.

وبحسب موقع “إندبندنت” البريطاني، أعلن “إنستغرام”، أن القيود على منشورات منتجات الجراحة التجميلية أو المنتجات التجميلية بشكل عام، أو الخاصة بالأنظمة الغذائية، يأتي كمحاولة لمكافحة التأثير السلبي للمنصة على صورة الجسم.

ووفقًا للمنصة، فإن السياسة الجديدة، ستمنع وصول تلك المنشورات إلى المستخدمين تحت سن 18 عامًا، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر أو إزالة المنشورات التي تروج لفقدان الوزن بصورة خارقة أو تلك التي ترتبط بعروض تجارية؛ وذلك لكي تكون المنصة مكانًا إيجابيًا لكل من يستخدمه، والحد من الضغط الذي يمكن أن يشعر به الناس في بعض الأحيان، نتيجة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وصفت الممثلة والناشطة البريطانية، جميلة جميل، هذه السياسة الجديدة بـ”الفوز الكبير”، وأضافت أنه موقف يدعم حماية الصحة البدنية والعقلية لمستخدمي السوشيال ميديا.

يُذكر أنه في مايو الماضي، أجرت مؤسسة الصحة العقلية، دراسة استقصائية، شملت 4505 أشخاص بالغين، ووجدت أن واحداً من كل 8 أشخاص، قد فكر في قتل نفسه؛ بسبب المخاوف المتعلقة بصورة الجسم، كما وجِد أن ما يقرب من نصف الخاضعين للتجربة، في الفئة العمرية بين 18 و 24 عامًا يلومون وسائل الإعلام الاجتماعي على مخاوفهم بشأن مظهرهم.


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