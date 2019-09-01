استدعاء 5 لاعبين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين لقائمة الجزائر

المواطن - محمد سمعه

استدعى المدرب الجزائري جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، خمسة من لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لقائمة محاربي الصحراء استعدادًا للتوقف الدولي الحالي.

وتواجد في قائمة المنتخب الجزائري من الدوري السعودي كل من” رايس مبولحي حارس الاتفاق، عزالدين دوخة حارس الرائد، جمال بلعمري، مدافع الشباب، مهدي تاهرات مدافع أبها، يوسف بلايلي لاعب الأهلي”.

ويُذكر أن المنتخب الجزائري كان تُوج في شهر يوليو الماضي بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب السنغالي بهدف دون رد سجله اللاعب بغداد بونجاح.

ونجح منتخب الجزائر في نيل ثاني ألقابه في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز باللقب للمرة الأولى في عام 1990.

ويستعد المنتخب الجزائري لخوض معسكر إعدادي استعدادًا للمشاركة في تصفيات بطولة كأس العالم عام 2022.