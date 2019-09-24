الأمين العام للأمم المتحدة مجددًا : هجوم أرامكو أمر لا يمكن قبوله

الأمين العام للأمم المتحدة مجددًا : هجوم أرامكو أمر لا يمكن قبوله

2019/09/24
الساعة 5:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، إن الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين، منتصف سبتمبر الجاري أمر لا يمكن القبول به.

وجدد غوتيريس إدانة المنظمة الدولية للاعتداء على منشأتي خريص وبقيق شرقي السعودية، في 14 سبتمبر الجاري، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة، على ضرورة وقف تهديد الصواريخ الباليستية، معربًا عن أمله في الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في مجال منع انتشار الأسلحة النووية بفضل خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي.


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