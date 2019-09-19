الأهلي ضد الزمالك .. الصفقات الجديدة سلاح الفريقين

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري المقرر إقامتها، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

كأس السوبر المصري

ويلعب الفريق الأحمر كأس السوبر بصفته بطل الدوري المصري لكرة القدم موسم 2018/ 2019، فيما يخوض الأبيض مباراة الأهلي ضد الزمالك بصفته بطل كأس مصر هذا العام.

وتتباين ظروف الفريقين قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك المرتقبة، حيث ودع الفريق الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، بعد خسارته أمام بيراميدز، وتسببت هذه المواجهة في إقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

ويُعد الفريق الأبيض أجهز فنيًا ونفسيًا لخوض مباراة الأهلي ضد الزمالك المرتقبة، حيث إنه نجح مؤخرًا في التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

الأهلي ضد الزمالك

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري ظهور العديد من الصفقات الجديدة، حيث تعاقد الفريق الأحمر مؤخرًا مع محمود متولي، محمد مجدي أفشة، محمود وحيد، والمالي أليو ديانج.

ولم يُشارك صلاح محسن الذي انضم إلى الفريق الأحمر قبل موسم ونصف تقريبًا في مباراة الأهلي ضد الزمالك من قبل، بالإضافة إلى المدافع ياسر إبراهيم.

على الجانب الآخر، يملك الأبيض في صفوفه عدداً من الصفقات الجديدة واللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى في مباراة الأهلي ضد الزمالك وفي مقدمتهم؛ ثلاثي حراس المرمى محمد عواد، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

وتُعتبر مباراة الأهلي ضد الزمالك المقبلة، الأولى أيضًا لكل من الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، إسلام جابر، مصطفى محمد وإمام عاشور، بالإضافة إلى لاعب الفريق الأحمر السابق كريم بامبو.