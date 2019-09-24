الإسكان ترد على استفسار بشأن مشاريعها الجديدة في جدة

المواطن - جدة

ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن وجود مشاريع سكنية جديدة في جدة تناسب المواطنين.

وأوضحت الإسكان أنه سيتم الإعلان عن مشاريع جدة القادمة بكامل التفاصيل، متابعةً: نعمل جاهدين على تنويع منتجات الوزارة؛ مواكبةً لتطلعات مستفيدينا، وتأكد بأننا نسعى جميعًا للارتقاء بالخدمات المقدمة في كل دفعة، كما نسعى لتوفير المشاريع بمختلف النماذج لتلبية احتياجات كافة المتقدمين.

في سياق متصل، يواصل برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر أغسطس الماضي تسليم 9717 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك تمهيدًا لبدء بنائها، إذ ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونيًّا بدءًا من التقديم حتى توقيع العقد.