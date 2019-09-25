الإعلام الرياضي يُنظم برامج تدريبية في المجال الإعلامي

المواطن - واس

ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي برنامجين تدريبيين الأسبوع القادم ، وذلك ضمن البرامج التي يقدمها عددٌ من المتخصصين في مجال الإعلام .

وسيقدم المدرب هاني الغفيلي برنامج صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي ، كما سيقدم المدرب مبارك الدجين برنامج صحافة الموبايل ، بدءاً من الاثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام .

ويقدم الاتحاد مثل هذه البرامج التدريبية سعياً لتطوير الإعلام الرياضي والرقي بمخرجاته ، ورفع كفاء العاملين فيه ، وكان قد أطلق الاتحاد عن 60 برنامجاً تدريبياً للإعلاميين الرياضيين في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع عدد من الجامعات المحلية والدولية والمؤسسات الإعلامية ، ضمن برامج مبادرة تطوير الإعلام الرياضي الذي يقدم عدداً من الخيارات التدريبية في مجالات الإعلام المختلفة .

من ناحية أخرى، أصدر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أول أمس الاثنين بيانًا أكد فيه على رفضه التام لأي إساءة تُوجه إلى الزملاء الإعلاميين وذلك بعد تصريحات أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد الأحد الماضي في لقاء تلفزيوني.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عبر تويتر بيانًا أكد فيه أنه يُخاطب إدارة نادي الاتحاد لإيضاح ما ورد في الحديث التلفزيوني للحائلي الأحد الماضي.