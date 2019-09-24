الإعلان عن حكام الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة السادسة “همة حتى القمة” من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مواجهات.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة القادسية والمجزل، عند الساعة 6:15 مساء، ثم تُقام مباراة الجيل والعين، ويلتقي الشعلة مع جدة، ثم يلعب الباطن والنجوم، وتُختتم لقاءات اليوم بمواجهة التقدم والنهضة.

حكام الجولة السادسة

ويُدير مباراة القادسية والمجزل، شكري الحنفوش، ويُعاونه ياسر السلطان وعبدالله مسري، وسيكون عبدالله زربان حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الجيل والعين، عبدالصمد بكري، ويُعاونه هشام الرفاعي ومحمد الوحيمر، والحكم الرابع ميثم الدليم.

وسيقود سلطان الحربي مباراة الشعلة وجدة، ويُساعده محمد العبكري وعيسى الخيبري، وسامي الجريس الحكم الرابع، ويُدير ماجد الشمراني مواجهة الباطن والنجوم، ويُعاونه مؤيد المسجن وعبدالله المداد، والحكم الرابع أحمد البركاتي.

ومن المُقرر أن يُدير فيصل البلوي مباراة التقدم والنهضة، ويُعاونه عادل شراحيلي وعلي كريري، والحكم الرابع عبدالله النحيت، ويقود سلطان عكيري، مواجهة الخليج وأُحد، ويُساعده فهد العمري وعماد عسكر، وإبراهيم الأصيل الحكم الرابع.

وعُين محمد إسماعيل حكمًا لمباراة البكيرية والكوكب، ويُساعده مخلف الشمري وسعد السبيعي، وتركي الخضير الحكم الرابع، ويُدير خالد الطريس مواجهة الطائي والجبلين، ويُعاونه فيصل القحطاني وعمر الجمل، ومشاري هويدي الحكم الرابع.

وسيكون عبدالله النحيت حكمًا لمباراة حطين والثقبة ضمن منافسات الجولة السادسة “همة حتى القمة” من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ويُساعده إبراهيم الدخيل وحزام العمري، وأحمد الرميخاني الحكم الرابع.