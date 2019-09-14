الإمارات: ندعم المملكة في أي إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها
نددت بالهجوم الإرهابي في بقيق وهجرة خريص

الإمارات: ندعم المملكة في أي إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها

2019/09/14
الساعة 3:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

استنكرت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي طال صباح اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

ونددت الإمارات العربية المتحدة، في بيان اليوم السبت، بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.


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