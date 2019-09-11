الاتحاد الدولي لليد يُشيد بإنجاح المملكة لـ سوبر جلوب

المواطن - واس

تلقى الاتحاد السعودي لكرة اليد خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة اليد شكر وتهنئة لنجاح النسخة الأولى التي تنظمها المملكة من بطولة أندية العالم لكرة اليد ( سوبر جلوب ) بنسختها الثالثة عشرة التي أقيمت في الدمام مؤخراً .

وقال رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى : ” أود أن أعرب عن خالص امتناني والتهاني على التنظيم الممتاز لسوبر جلوب لعام 2019 م ، وعلاوة على ذلك ، أود أن أشكركم على تعاونكم المستمر وكرم الضيافة والاجتماعات المثمرة على هامش هذا الحدث ، و سررت جدًا بتجربة الأجواء الرائعة التي أوجدتها اللجنة المنظمة في البطولة بشكل عام وآمل أن يكون هذا الحدث بمثابة خطوة رائعة في طريق ازدهار وتطور كرة اليد في السعودية .

وأضاف :” كانت بطولة سوبر جلوب الأولى في IHF للرجال في المملكة العربية السعودية مناسبة لا تنسى للجميع ، وأتطلع إلى المزيد من النجاحات في النسخ القادمة “.

نال فريق كرة اليد بنادي برشلونة الإسباني، لقب كأس العالم للأندية في اليد، والتي أُقيمت في مدينة الدمام، وذلك بعد الفوز على نادي كييل الألماني بـ34 مقابل 32 هدفًا في المباراة النهائية التي أُقيمت السبت 31 أغسطس الماضي.

وشارك في البطولة برشلونة، ونادي الدحيل القطري بطلًا للقارة الآسيوية، وفريقا مضر والوحدة كممثلين عن السعودية في البطولة العالمية.

وتواجد أيضًا نادي فاردار المقدوني بطل القارة الأوروبية، ونادي الزمالك المصري بطل القارة الإفريقية في البطولة، كما شارك نادي كيل الألماني ونادي جامعة سيدني الأسترالي، ونادي تاوباتي البرازيلي، وفريق نيويورك سيتي من الولايات المتحدة الأمريكية.

واستضافت مدينة الدمام في الفترة من 27 أغسطس وحتى 31 من الشهر ذاته للمرة الأولى بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد “سوبر جلوب” للمرة الأولى بمشاركة 10 فرق، منذ النسخة الأولى لمونديال أندية اليد الذي انطلق في عام 1997.

وأكد محمد المنيع، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، في وقت سابق، أن الملف السعودي كان الأقوى، لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد.