الاتحاد السوري يستبعد عمر خربين نهائيًّا

المواطن - مروة نبيل

أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بيانًا رسميًّا، مساء اليوم الثلاثاء، يؤكد من خلاله استبعاد نجم نادي الهلال، عمر خربين نهائيًّا بعد تكرار اعتذاره عن الانضمام لمنتخب نسور قاسيون.

وكان عمر خربين قد اعتذر عن الانضمام إلى معسكر المنتخب السوري لمواجهة الفلبين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لأسباب عائلية.

وأكد الاتحاد السوري لكرة القدم في بيانه بأن الانتماء إلى المنتخب وارتداء قميصه شرف لأي لاعب، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوفه؛ لضمان الوحدة والتجانس بين جميع اللاعبين.

وأضاف: “ونظرًا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية؛ فقد قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وبعد دراسة الكتاب الذي أرسل إليه من قبل اللاعب عمر خربين، عدم دعوته للمنتخب الوطني الأول بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب لمباراة الفيليبين وتكرار تخلفه عدة مرات عن هذه المهمة الوطنية”.

وتابع: “الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إذ ينظر إلى كافة اللاعبين على أنهم أبناؤه وأن عليه رعايتهم وحمايتهم، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول دومًا”.

وواصل البيان: “وأن هناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميصه ويجب تأديتها في كل زمان ومكان، وأن على اللاعبين (مهما بلغت نجوميتهم) الالتزام بالمبادئ والسلوكيات التي يفرضها هذا الانتماء”.

وجاء في ختام بيانه: “ويحتفظ الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بحقه في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يتخلف عن أداء مهمته الوطنية وتمثيل منتخباته”.