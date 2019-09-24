الاتحاد المصري يستفسر عن التصويت لـ صلاح في الكرة الذهبية

المواطن - مروة نبيل

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا للاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، للاستفسار عن أزمة التصويت لنجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2019.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله تواصله مع فيفا، اليوم الثلاثاء، للاستفسار عن السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر في التصويت على جائزة الكرة الذهبية 2019.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه، أنه أرسل تصويت المدير الفني وقائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم على جائزة الكرة الذهبية إلى الاتحاد الدولي “فيفا”، يوم 15 من شهر أغسطس الماضي، أي قبل انتهاء المدة المحددة بأربع أيام.

وأشار إلى أن فيفا أكد تسلم استمارة اختيارات مدرب المنتخب وقائده لجائزة الكرة الذهبية 2019، في اليوم الأخير من التصويت، الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري، ذلك قبل أن تتسلم اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد مسؤوليتها.

وأكد اتحاد الكرة أن التصويت على جائزة الكرة الذهبية 2019، تم من خلال قائد المنتخب الأول، أحمد المحمدي، فيما قام المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب بالتصويت بدلًا من المدرب، لإقالة الجهاز الفني بقيادة أجيري.

ووضع شوقي غريب والمحمدي محمد صلاح في المركز الأول باختيارات جائزة الكرة الذهبية 2019، فيما لم يعتمد فيفا تصويتهما بعد ذلك.