الاتحاد يبدأ حل مشكلاته

المواطن - محمد سمعه

يُركز نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الفترة الحالية على حل أبرز المشاكل والقضايا المالية التي تعرض لها العميد مؤخرًا.

يذكر أن أحدث القضايا التي مرت على نادي الاتحاد، هي دفع بعض المستحقات المالية المتأخرة للمدرب الكرواتي سلافين بيليتش مدرب العميد السابق والتي تُقدر بـ 11 مليون دولار أمريكي.

وقالت تقارير صحافية إن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تُركز على حل ست قضايا منهم قضية تتعلق بمستحقات خمسة لاعبين عن الموسم الماضي، وقضية سادسة تتعلق بإحدى الشركات الخاصة.

وكانت إدارة الاتحاد خلال فترة سابقة نجحت في حل قضايا مالية تتعلق بلاعبين سابقين مثّلوا العميد وهم” جيمس ترويسي، اللاعب دي سوزا، اللاعب ماركينهو، واللاعب الغاني سولي علي مونتاري، واللاعب يوهاندري”.

يُذكر أن إدارة لؤي ناظر كانت أقالت سلافين بيليتش من تدريب نادي الاتحاد في فبراير الماضي، بعد مرور 5 أشهر من توليه المسؤولية.

وعانت بعض من الأندية السعودية في فترة من الفترات، من أزمة الديون والقضايا الخارجية حتى تم حلها وعاد الاستقرار نوعًا ما لهذه الأندية.

وكان التونسي أحمد العكايشي مهاجم العهد اللبناني تقدّم بشكوى لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرًا ضد نادي الاتحاد بسبب تحويل الاتحاد له من لاعب محترف إلى لاعب استثماري كما أن العكايشي يملك مستحقات مالية عند الاتحاد تصل إلى 8 ملايين ريال.