الاتحاد يعاود تدريباته ويحتفل باليوم الوطني

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء أمس الاثنين، استعدادًا لمباراته ضد الشباب المقبلة.

وأقام الجهازان الفني والإداري احتفالية للاعبين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، قبل انطلاق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

واشتمل مران الاتحاد على جوانب لياقية وفنية متنوعة، واجتمع المدرب التشيلي لويس سييرا باللاعب عبدالعزيز البيشي قبل بداية التدريبات، بحضور المشرف العام على الفريق ومدير الفريق أسامة المولد.

وحضر مران الفريق اليوم، رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي، وعضوا مجلس الإدارة أحمد القطب وممدوح الحربي، والرئيس التنفيذي حمد الصنيع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.