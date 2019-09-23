الاتحاد يفتح صفحة جديدة

المواطن - محمد سمعه

يعلم نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أهمية مباراة التعاون التي تُقام غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لن يقبل الجمهور الاتحادي بأي نتيجة غير الفوز، خاصة أن عشاق العميد لن يتحملوا رؤية الاتحاد يتعرض للخسارة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري، بعد أن خسر في آخر جولتين أمام ناديي ضمك والهلال.

يُفكر لاعبو الاتحاد في فتح صفحة جديدة مع الجماهير وذلك من أجل ضمان استمرار دعم الجمهور الاتحادي في الموسم الحالي، خاصة أن الاتحاد مقبل على المنافسة في بطولة الدوري وكأس الملك والبطولة العربية.

وتُقام مباراة الاتحاد والتعاون على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث تبدأ في تمام الساعة الـ20:50 مساءً بتوقيت المملكة.

كما أن نادي الاتحاد يسعى للثأر وتحقيق الفوز على التعاون، حيث تُوج الأخير بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي على حساب الاتحاد بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

من ناحية أخرى، طالب الكويتي فهد الأنصاري لاعب نادي الاتحاد والفيصلي السابق الجمهور الاتحادي بدعم الفريق والوقوف بجانبه، وذلك بعد العثرات التي مرّ بها الاتحاد على مستوى نتائجه في المباريات.

وتحدث فهد الأنصاري لـ قناة العربية قائلًا: الخسارة أمام الهلال تسبّبت برد فعل قوي، وأتمنى من الجميع أن يتحد لإسعاد الفريق، أنا حزين على وضع الاتحاد الحالي ولكن لدي ثقة كبيرة بإدارة الفريق لتحسين الأوضاع.

ويحتل الاتحاد قبل مباراة التعاون، المركز الـ14 في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين، أما نادي التعاون فيتواجد في المركز العاشر.