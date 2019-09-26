البدري يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حسام البدري عن تشكيل الجهاز الفني بالكامل بعد اعتماده بشكل رسمي.

وأكد البدري خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم الخميس، لتقديمه إلى وسائل الإعلام، أنه تم اختيار نجم النادي الأهلي السابق، محمد بركات في منصب مدير منتخب مصر الأول.

وأضاف البدري قائلًا: “سيتواجد أحمد أيوب وطارق مصطفى في منصب المدرب العام، وسيد معوض في منصب المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدربًا لحراس مرمى الفراعنة”.

وتابع حسام البدري تصريحاته قائلًا: “تم اختيار التونسي أنيس الشعلالي معدًا بدنيًا، وشادي الجيلاني منسقًا إعلاميًا، ومحمد أبو العلا طبيبًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم”.

وأشار حسام البدري إلى أنه سيتم إضافة بعض العناصر للجهاز الفني في منتخب مصر الأول لكرة القدم، في الهيكلين الإداري والطبي خلال المرحلة المقبلة.