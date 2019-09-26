التأهيل الشامل بالدرعية يحتفي بذوي الإعاقة

المواطن - حسن عسيري - الرياض

ينظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية حفلًا لذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الوطني 89 وذلك مساء يوم السبت القادم الموافق ٢٩ محرم برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف مسفر السيالي.

وتهدف هذه المناسبة إلى مشاركة الأبناء ودعم للأشخاص ذوي الإعاقة للاحتفال باليوم الوطني وتكريس هذه المناسبة في وجدانهم وعقولهم.

ويشمل برنامج الاحتفال العروض المرئية والفنون الشعبية والأناشيد والقصائد الوطنية والأسر المنتجة، بإشراف مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية الأستاذة سميرة بنت عمر بن هلابي.