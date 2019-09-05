التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة مُسيَّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة مُسيَّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

2019/09/05
الساعة 2:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- ظهر اليوم الخميس من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) اطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابيه المدعومة من ايران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل -بفضل الله- ، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتيه وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد متحدث التحالف استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



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