التعاون يقلب الطاولة على العدالة بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي التعاون في تحويل تأخره أمام العدالة لفوز بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وكان التعاون تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب طلال العبسي في الدقيقة الحادية والثلاثين، ثم تعادل أليو سيسي للعدالة في الدقيقة الـ40.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن العدالة من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب كاروليس أندريا ماستينور في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب نيلدو في إضافة التعادل للتعاون في الدقيقة السبعين، ثم أضاف اللاعب منصور سعيد المولد الهدف الثالث لنادي التعاون بالدقيقة الرابعة والثمانين.

وكانت مباراة التعاون والعدالة أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.