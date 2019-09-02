الثلاثاء.. تسليم تذاكر #الهلال الموسمية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية، عن تسليم المتبقي من التذاكر الموسمية لمباريات نادي الهلال لأصحابها، مساء غد الثلاثاء.

وأشارت شركة صلة الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تسليم تذاكر الهلال الموسمية سيكون بداية من غد الثلاثاء ولمدة 3 أيام من الساعة الخامسة وإلى التاسعة مساء، وأكدت على ضرورة إحضار الهوية للمطابقة.

وأوضحت شركة صلة، أنه سيتم تسليم تذاكر الهلال الموسمية المتبقية عبر شباك رقم 8 في إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “ملعب محيط الرعب”.

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا عن أنه استأنف بيع التذاكر الموسمية لكافة مبارياته المتبقية على أرضه في ملعب محيط الرعب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتيح التذاكر الموسمية للمشجع اختيار مقعده وحجزه لجميع مباريات الدوري عبر موقع بيع التذاكر المخصص لمباريات الهلال، على أن يتم طباعة البطاقة الموسمية بعد إتمام عملية الشراء.