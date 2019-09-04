الجبير وابن زايد في باكستان لمناقشة أزمة كشمير

الجبير وابن زايد في باكستان لمناقشة أزمة كشمير

2019/09/04
الساعة 5:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، الأربعاء، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود السعودية الإماراتية لتهدئة التوتر بين باكستان والهند، على خلفية أزمة كشمير.

وتستمر زيارة الوزيرين إلى باكستان يومًا واحدًا، ويشمل جدول الزيارة لقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية شان محمود قرشي.

وسيلتقي الوزيران أيضًا قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، ومسؤولين باكستانيين آخرين، بحسب صحيفة “غلف نيوز” الإماراتية.

وستشمل الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الزيارة بحث العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة وباكستان من جهة أخرى، إلى جانب الوضع في المنطقة بما في ذلك إقليم كشمير وأفغانستان.



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