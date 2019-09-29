الجوازات تستقبل القادمين بـ التأشيرة السياحية في منافذ المملكة
من 49 دولة في المرحلة الأولى

الجوازات تستقبل القادمين بـ التأشيرة السياحية في منافذ المملكة

2019/09/29
الساعة 4:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبلت المديرية العامة للجوازات من خلال إداراتها في منافذ المملكة السيّاح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة يوم الجمعة الماضية .
وأوضحت الجوازات أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية: ( هنا ) أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة .
وأشارت الجوازات أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية ، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية ، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة ، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لاتقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يومًا خلال السنة الواحدة .
وأفادت الجوازات أن منافذ الدخول الرئيسة التي سيمر السيّاح عبرها وهي مطار الملك خالد الدولي في الرياض، و مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدّة، و مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومنفذ جسر الملك فهد البرّي، و منفذ البطحاء البرّي، ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا.


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