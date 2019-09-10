الخدمة ترد على استفسار بشأن الوظائف الإدارية للتعليم

المواطن - الرياض

ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن موعد الإعلان عن الترشيح للوظائف الإدارية في وزارة التعليم.

وقالت الخدمة المدنية: إنه سوف يتم إعلان أسماء المرشحين عن طريق الجهة المعلنة، سواء الوظائف الإدارية التي طرحت الفترة الماضية أو الوظائف الحالية.

كما أوضحت وزارة الخدمة المدنية علاقة اختبار القدرة المعرفية بالوظائف الإدارية التي يتم الإعلان عنها عبر الوزارات والقطاعات المختلفة.

وقالت الخدمة المدنية: إن اختبار القدرة المعرفية متطلب رئيسي للوظائف الإدارية، كما أن اختبار كفايات المعلمين متطلب رئيسي للوظائف التعليمية.

وبحسب ما ذكر مركز قياس عن القدرة المعرفية، هي جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.