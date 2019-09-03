الخدمة توضح أيام الإجازة في حالة وفاة الأقارب للدرجة الثالثة

المواطن - الرياض

ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن أيام الإجازة في حالة وفاة شخص من الدرجة الثانية.

وأوضحت الخدمة المدنية، أنه يستحق إجازة 5 أيام في حال وفاة الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة.

في سياق آخر، قالت الخدمة المدنية: إن الموظفة تستحق إجازة وضع بكامل الراتب، مدتها سبعون يومًا توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بثمانية وعشرين يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع.

ولفتت الخدمة إلى أن التاريخ المرجح للوضع يُحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

وتابعت الخدمة أنه لا يوجد في لوائح وأنظمة الوزارة ساعات رضاعة، ولكن يوجد إجازة وضع وإجازة مولود.