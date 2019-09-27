الدفاع العراقية: لن نسمح بتحول أراضينا لساحة صراع أمريكي إيراني

المواطن - متابعة

ردت بغداد على تصريحات السفير الإيراني لديها والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأمريكية في العراق حال تعرضت للاعتداء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، رفضه أن تتحول بلاده إلى ساحة للصراع بين أي متصارعَين.

وقال إن “العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أميركا والتي تهدد مصالح البلدين، وأكدنا بأن الأراضي العراقية خطاً أحمراً”.

وأضاف أن “العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه”.

وكان السفير الإيراني لدى بغداد، قال اليوم الجمعة، إن إيران ستستهدف القوات الأمريكية في العراق، في حال تعرضنها لأي اعتداء.