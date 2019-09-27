الدفاع العراقية: لن نسمح بتحول أراضينا لساحة صراع أمريكي إيراني

الدفاع العراقية: لن نسمح بتحول أراضينا لساحة صراع أمريكي إيراني

2019/09/27
الساعة 12:58 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

ردت بغداد على تصريحات السفير الإيراني لديها والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأمريكية في العراق حال تعرضت للاعتداء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، رفضه أن تتحول بلاده إلى ساحة للصراع بين أي متصارعَين.

وقال إن “العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أميركا والتي تهدد مصالح البلدين، وأكدنا بأن الأراضي العراقية خطاً أحمراً”.

وأضاف أن “العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه”.

وكان السفير الإيراني لدى بغداد، قال اليوم الجمعة، إن إيران ستستهدف القوات الأمريكية في العراق، في حال تعرضنها لأي اعتداء.


هل قرأت هذا ؟
  • رئيس الوزراء العراقي: لقاءاتي في المملكة كانت عميقة وصريحة
    •
  • رئيس الوزراء العراقي يصل جدة والفيصل على رأس مستقبليه
    •
  • رئيس وزراء العراق يزور المملكة غدًا لبحث هذه الملفات
    •
  • المملكة تدين حادث كربلاء: الإرهاب مرفوض أيًّا كان مصدره وصوره
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم