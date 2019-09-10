الدوليون ينعشون مران #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني بقيادة برانكو إيفانكوفيتش للاعبين.

وشهدت تدريبات النادي الأهلي الجماعية، مساء يوم الثلاثاء، مشاركة السوري عمر السومة والثنائي البوسني ألفيس ساريتش وإرفين زوكانوفيتش، بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخب بلدانهم.

وقام برانكو بشرح البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق الأول خلال الأيام التي تسبق مباراة الوحدة المرتقبة خلال الاجتماعي الذي عقده باللاعبين في بداية الحصة التدريبية.

وأوعز المدرب الكرواتي برانكو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة خلال المران الجماعي.

وشارك الثنائي محمد آل فتيل والبرازيلي جوزيف دي سوزا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، بعدما أنهيا برنامجهما العلاجية والتأهيلي بنجاح خلال الأيام الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوحدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الـ14 بدون نقاط.