الرباع السعودي آل سليم يحقّق برونزيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال

المواطن - واس

انتزع الرباع السعودي منصور آل سليم ميداليتين برونزيتين في منافسات وزن 55 كجم من بطولة العالم لرفع الأثقال ” كبار ” ، المقامة حالياً في مدينة بتايا التايلندية في إنجاز جديد لرفع الأثقال السعودية وسط مشاركة 750 ربّاعًا وربّاعة يمثلون أكثر من 100 دولة.

وشهدت منافسات الوزن 55 كجم تنافسًا كبيرًا بوجود الأبطال الأولمبيين, حيث تألق آل سليم في مزاحمتهم وتحقيق الميداليتين بالنتر والمجموع بعد رفعه 147 كجم بالنتر جلبت معها أيضاً المركز الثالث بالمجموع بعد تحقيقه 118 كجم.

وعبر منصور آل سليم عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير والفريد المسجل باسم الوطن ، رافعاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، على ما تحقق من إنجاز في هذا المحفل العالمي ، مشيداً بالإعداد المميز الذي أعده القائمون بالاتحاد السعودي لرفع الأثقال برئاسة محمد الحربي والجهازين الإداري والفني للمنتخبات السعودية .