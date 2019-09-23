الزمالك يفوز بصعوبة على الاتحاد السكندري

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، التي أُقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم، بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري:

وبدأت مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري بشكل سريع، وتمكن مهاجمه الشاب مصطفى محمد من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة السادسة، مستغلًّا ارتباك دفاع الفريق الضيف.

وأهدر لاعبو الفريق الأبيض عدة فرص في مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري من رأسية المدافع محمود الونش، وتسديدة قوية من حمدي النقاز تصدى لها حارس المرمى عماد السيد بشكل مميز.

وتفوق الأبيض في الجبهة اليمنى بقيادة أوناجم والنقاز، ثم هدأ أداء اللاعبين، وأبعد حارس مرماه محمد عواد فرصة خطيرة، قبل أن يتصدى لتسديدة خالد قمر، لينتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري بتقدم الأبيض.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين، واتسم اللعب بالخشونة، وأطلق خالد قمر تسديدة قوية اصطدمت بيد المدافع محمود علاء، ليطالب الفريق الضيف بركلة جزاء، ولكن الحكم لم يحتسبها، لتنتهي مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري بفوز الأبيض بنتيجة 1/0.