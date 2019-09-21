السفارة في الأردن تتزين بصور القيادة والعلم السعودي والألعاب النارية

المواطن - احمد العطوي - تبوك

احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ ٨٩ زينت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن مبناها بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبالعلم السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي للسفارة مدير المكتب الإعلامي الأستاذ عبدالسلام العنزي بأن السفارة تتزين في هذا الأسبوع بصور القيادة الرشيدة وبعلَم المملكة وبالشعار الرسمي تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني ” همة حتى القمة”.

وأضاف أن السفارة ستطلق الألعاب النارية اليوم السبت الموافق ٢١ من سبتمبر لهذا العام وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.