السنيدي: التأشيرة السياحية رافد جديد من روافد الاقتصاد الوطني

المواطن - الرياض

أكد د. علي السنيدي، رجل أعمال وخبير اقتصادي واستراتيجي عضو جمعيتي الإدارة والاقتصاد بجامعة الملك سعود، أن التأشيرة السياحية تمثل رافداً جديداً من روافد الاقتصاد الوطني، وستسهم في رفع الدخل الاقتصادي بعد السماح لحوالي 49 دولة لاستخراج تلك التأشيرة في دقائق معدودات وبمبلغ 440 ريالاً.

وأضاف أن هذه من نتائج التخطيط الاستراتيجي للرؤية السعودية 2030 وما تضمنته من أهداف مميزة في رفع الدخل وفي توفير عدة فرص للتوظيف وإيجاد قنوات جديدة للاستثمار.

وتابع السنيدي: “بلغة الأرقام فإن هذه الخطوة ستسهم في ضخ 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030 في مقابل حوالي 41 زيارة حالياً وينتعش التوظيف في قطاع السياحة بحوالي أكثر من مليون ونصف وظيفة”.

وأضاف “برؤية استراتيجية فإن القطاع السياحي سيشهد انتعاشاً كبيراً جداً على ضوء إطلاق التأشيرة السياحية، وسيسهم ذلك في انتعاش أسواق الفنادق والإيواء إضافة إلى ارتفاع الطلب على الحجوزات ورفع دخل شركات الطيران إضافة إلى انتعاش السوق المحلية خصوصاً تلك الواقعة في المواقع السياحية إضافة إلى إحداث نقلة في الخطوات التي وضعتها هيئة السياحة والتراث من خلال الشهرة التي ستنعكس على المواقع السياحية والتراثية تحديداً والتي تتهافت عدة شعوب على معرفتها ومعرفة تاريخها”.

وأشار السنيدي إلى أنه من الممكن ارتفاع قيمة الدخل الوطني أيضاً مع ارتفاع نسبة السائحين وتوفير المواقع السياحة وتطويرها وتنفيذ الخطط التي تضمنتها الرؤية السعودية من إنشاء مواقع سياحية واستثمارية ومتاحف ومدن ترفيهية.