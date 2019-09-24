السيسي أمام الأمم المتحدة : مصر تدين الاعتداء الإرهابي على أرامكو

السيسي أمام الأمم المتحدة : مصر تدين الاعتداء الإرهابي على أرامكو

2019/09/24
الساعة 6:21 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجددًا على إدانة مصر الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة.

وقال الرئيس المصري في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة إن مصر تدين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية في السعودية الشقيقة.

وحول القضايا العربية قال السيسي إنه يجب حل الأزمة اليمنية وفق القرارات الدولية ومنع التدخلات الأجنبية مطالبًا بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، نظرًا للتحول الإيجابي الذي حصل مؤخرًا.

وتابع السيسي: علينا جميعًا فتح نقاش معمق تحت مظلة الأمم المتحدة، من خلال تأكيدنا الالتزام بنظام عالمي عادل قائم على السلام والاحترام المتبادل.


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