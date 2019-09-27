السيسي: إذا طلبت تفويضًا من المصريين سينزل الملايين

السيسي: إذا طلبت تفويضًا من المصريين سينزل الملايين

2019/09/27
الساعة 6:19 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - القاهرة

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في تصريحات عقب وصوله إلى الأراضي المصرية بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ردًّا على سؤال حول انطباعه على تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة أنه عندما سيطلب من المصريين التفويض سيشارك الملايين لإيصال رسالة إلى العالم.

وردًّا على سؤال حول دعوات التظاهرات قال الرئيس السيسي: كنا نتكلم منذ أسبوع قبل أن أسافر في هذا الموضوع، مضيفًا أن المصريين أصبحوا أكثر وعيًا وأن مصر قوية بالمصريين، كما أنه لا يمكن تزييف الواقع، مشيرًا إلى أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المصريين والتصدي للشائعات والأكاذيب.


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