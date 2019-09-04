الشملان يكشف سبب رحيله عن #الشباب

المواطن - مروة نبيل

كشف راكان الشملان المنضم حديثًا إلى صفوف الوحدة، أسباب رحيله عن الشباب، مشيرًا إلى أن حديثه مع المدرب دفعه إلى اتخاذ قراره بالرحيل.

وانضم راكان الشملان من النصر إلى الشباب، في شهر يونيو الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، إلا أنه في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، أعلن قطع إعارته، والانضمام إلى صفوف الوحدة حتى نهاية الموسم.

الاستبعاد من تشكيلة الشباب

وقال الشملان: “في البداية خرجت للإعارة إلى الشباب بعد حصولي على عدة عروض، وفضلت الأبيض لأنه فريق كبير وفخر لي أن أرتدي قميصه، ومعسكر الإعداد سار بشكل جيد”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “مع بداية الدوري تم استبعادي في جولتين، بعدها اضطررت للحديث مع المدرب، أنني قدِمت كي ألعب ولم أُعار للاستبعاد، حتى أنني رحلت عن النصر، لأنني لم أشارك، ففضلت الإعارة للحصول على فرصة ثم العودة”.

وأضاف: “كلامي كان عاديًا وقلت له إنني لن أستطيع استكمال الإعارة بعدما قال لي إن حظوظي قليلة، لكن إدارة النادي اشترطت الحصول على مقدم العقد قبل رحيلي، وقمت بإرجاعه لهم وسارت الأمور بطريقة سهلة حتى انتقلت للوحدة”.

وواصل راكان الشملان تصريحاته، لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “سأقدم مع الوحدة كل ما عندي حتى يعرفني الجميع، بعد معسكر المنتخب سأخوض التدريبات مع الوحدة”.

مكافأة النصر

وعن عدم حصوله على مكافأة التتويج بالدوري الموسم الماضي من النصر، قال: “حقي لا يُهدر في النصر، بعض اللاعبين المعارين والراحلين تواصلوا معي وكلنا لم نحصل على مكافأة الدوري، وإن شاء الله سيدفعها النادي لنا خلال الفترة المقبلة، تم تسديد المكافآت للباقين، ونحن سنحصل عليها تباعًا”.

واستكمل الشملان حديثه قائلًا: “لا أحمل هم حقي بالنصر، الدوري كان طويلًا ومهمًا واستثنائيًا، ومكافأته لها طعم خاص بعد كل التعب الذي عشناه، لأنه من أصعب الدوريات في تاريخ السعودية”.

واختتم الشملان تصريحاته قائلًا: “النصر قادر على حصد لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، فعلها من قبل عام 2014 و2015، النصر فريق كبير وقادر على تحقيقه للمرة الثانية بقوة لاعبيه بإذن الله”.