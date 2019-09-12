الشورى يصوت على مشروع نظام التبرع بالأعضاء وطلب للصندوق العقاري

المواطن - الرياض

يستأنف مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل جلساته بعد انتهاء إجازة أعضائه، وذلك بعقد جلسته العادية الرابعة والخمسين.

ويستهل المجلس جدول أعماله بالتصويت على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1438/1439هـ وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير في جلسة ماضية.

كما يصوت المجلس على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وملحوظات بشأن مشروع النظام في جلسة ماضية.

28 مادة ضمن مشروع التبرع بالأعضاء:

ويهدف مشروع النظام المكون من ثمان وعشرين مادة إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها ، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية .

ويطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء في جلسة ماضية من آراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438/1439هـ.

وأدرج المجلس على جدول أعمال الجلسة عدداً من تقارير لجانه بشأن تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حيث يناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعامين الماليين 1437/1438هـ و 1438/1439هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/1440هـ.

وفي جلسة المجلس العادية الخامسة والخمسين التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438/1439هـ وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير في جلسة ماضية.

طلب للعقاري:

ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة صندوق التنمية العقارية بالعمل على إيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما يناقش المجلس توصية جديدة تقدمت بها اللجنة تطالب الصندوق بالتنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر لتوحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شان التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح تعديل نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436هـ المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

تأشيرات الزيارة والحج والمرور:

أما جدول أعمال المجلس في جلسته العادية السادسة والخمسين التي تعقد يوم الأربعاء المقبل فيتضمن مناقشة تقرير اللجنة الأمنية في شأن إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور وعدد من الأحكام الأخرى، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438/1439هـ.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438/1439هـ وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير في جلسة ماضية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلستيه يومي الثلاثاء والأربعاء عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.