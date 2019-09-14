الشوط الأول .. الهلال والفيحاء أحباء بالتعادل بـ دوري محمد بن سلمان

الشوط الأول .. الهلال والفيحاء أحباء بالتعادل بـ دوري محمد بن سلمان

2019/09/14
الساعة 8:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء بالتعادل السلبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

ولم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الأول في المباراة التي تُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، استبعاد خمسة لاعبين من قائمة الفريق الهلالي لمباراة الفيحاء اليوم في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستبعد لوشيسكو كلًّا من “علي البليهي، سلمان الفرج، هتان باهبري، ياسر الشهراني، سالم الدوسري”.

ويذكر أن تشكيل الهلال لمباراة الفيحاء جاء مكونًا من:

المعيوف، هيونج يانج، الحافظ، كادش، أمير كردي، نواف العابد، سيباستيان جيوفنكو، كويلار، كارلوس إدواردو، بافتيمبي غوميز وعمر خربين.


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