الشوط الأول .. ضمك يُفاجئ #الاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

الشوط الأول .. ضمك يُفاجئ #الاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/09/13
الساعة 8:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد وضمك، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم ضمك بثنائية مقابل هدف.

وكان المغربي محسن ياجور سجل هدفي ضمك في شباك الحارس فواز القرني حارس الاتحاد في الدقيقتين الثانية والسابعة والعشرين، بينما سجل الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة الخامسة.

ويذكر أن مباراة الاتحاد وضمك تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

ويُقام في نفس توقيت مباراة الاتحاد وضمك، مباراة العدالة والتعاون، وقد انتهى شوطها الأول بتقدم العدالة بهدفين مقابل هدف.


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