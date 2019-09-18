الصائغ: تفاجأت بإقالة برانكو وتصريحات منصور بن مشعل انفعالية

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد الصائغ أنه يلتمس العذر للمشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل بسبب انفعاله بعد الخسارة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تفاجأ بخبر إقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش من الإعلام.

وقال الصائغ: “نحن مع قرار إقالة برانكو لكن اعترضنا على الطريقة التي تمت بها.. العمل يجب أن يكون مؤسساتي وأبلغت الأمير منصور بن مشعل بأننا يجب أن نتخذ القرار من مجلس الإدارة بالنادي لوجود مسؤولية تضامنية أمام هيئة الرياضة”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “الأمير منصور بن مشعل أصدر قرارات انفعالية بعد الخسارة وأنا أصريت على العمل المؤسساتي، وألتمس له العذر في تصريحاته وقد يكون ذلك بسبب انفعاله بعد الخسارة”.

وتابع: “تفاجأت من وسائل الإعلام بخبر إقالة برانكو من قبل الأمير منصور بن مشعل .. إدارتي باعت عقد أكثر من لاعب بمكاسب مالية عالية للنادي .. خسرنا 20 مليونًا بسبب التسرع في إعلان فسخ عقد دانيال”.

وواصل: “أبلغت الأمير منصور بن مشعل بضرورة الاجتماع لدراسة الآثار القانونية المترتبة على إلغاء عقد برانكو وفضلت حماية النادي من أي إجراءات قانونية ضده بسبب طريقة الإقالة”.

واستكمل قائلًا: “اجتمعت مع الأمير منصور بن مشعل وأوضحت له الأمور المالية لا تتحمل المدة المتبقية من عقد برانكو .. لا يوجد شرط جزائي في عقد برانكو لكننا سنتحمل قيمة باقي العقد.. ويتوقع أن يكون عجز الميزانية 80 مليون ريال”.

وأشار الصائغ إلى أن أخبر الأمير منصور بن مشعل بأن النادي الأهلي بحاجة ٧ مليون ريال لإقالة المدرب، مضيفًا: “لكنه رفض التغطية والنادي هو المتكفل برواتب الشهور الماضية.. طالبت بضمانات مالية لقيمة فسخ عقد برانكو لكنهم رفضوا”.

وتابع: “طالبت بدخول برانكو للتدريب حتى إنهاء كافة الإجراءات القانونية لفسخ عقده .. الأمير منصور هو بالفعل المشرف على إدارة كرة القدم .. من الطبيعي أن يكون لي دور إشرافي في جميع الإدارات داخل النادي”.

ونفى الصائغ السهر مع لاعبي النادي الأهلي، وقال: “لم أقم أبدًا بتسهير اللاعبين أو تناول وجبة عشاء بوقت متأخر معهم ولا يمكن أن أقوم بذلك مع لاعبي النادي”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “القيمة الإجمالية لتعاقداتنا في الميركاتو تتجاوز الـ٢٠٠ مليون والأمير منصور بن مشعل دعمنا بـ٢٠ مليون ريال، ولدي مستندات تثبت كلامي عن عقود الرعاية وتعاقدنا مع عدة شركات والإجمالي لهذه العقود يصل إلى 140 مليون والدخل السنوي يصل إلى 26 مليون ريال”.