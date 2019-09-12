العرفج: هذا الفريق سيُتوج بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

كشف الكاتب الساخر أحمد العرفج عن توقعاته لـ بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وتحدث أحمد العرفج في برنامج ” يا هلا” قائلًا: توقعي أن النصر هو بطل الدوري بنسبة 60% والهلال بنسبة 30% والاتحاد بنسبة 10%، وبقية الفرق ستنافس وذلك من أجل تحسين مراكزها في المسابقة.

وتابع العرفج: النصر إذا تمكن من تجاوز نادي السد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لن يمنعه شيء عن الفوز بالبطولة الآسيوية، خاصة أننا في المملكة نتعطش لحصول أحد أنديتنا على بطولة قارية.

وأضاف العرفج: متى ما استشعر اللاعب السعودي الشعار الذي يلبسه، وحضرت الروح الوطنية في داخله، والله والله يمكن أن يفوز على منتخب البرازيل.

ويُذكر أن النصر سيواجه نادي السد القطري يوم الاثنين المقبل في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الآسيوي، أما نادي الهلال فسيواجه الاتحاد على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية.