العروض الجوية تزين سماء الواجهة البحرية بجدة بمناسبة اليوم الوطني

العروض الجوية تزين سماء الواجهة البحرية بجدة بمناسبة اليوم الوطني

2019/09/20
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

شهدت سماء محافظة جدة اليوم عروض جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين .
وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللون الأخضر وبالعلم السعودي بالاستعراض أمام الحضور بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية بجدة بطائرات من نوع (F15s، F15C، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود، حيث تم تجهيزها خصيصًا للمشاركة في هذه الاحتفالية وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض .


هل قرأت هذا ؟
  • عرض جوي يحبس الأنفاس للصقور السعودية في بولندا
    •
  • الصقور السعودية تستعرض في سماء محايل.. ولقطات توثق عرضًا لن يُنسى
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم