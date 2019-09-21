الفرصة الأخيرة لـ سييرا

المواطن - محمد سمعه

يعيش المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، مدرب نادي الاتحاد، فترة صعبة للغاية؛ وذلك بسبب النتائج السلبية التي تعرض لها العميد بالفترة الأخيرة.

وكان نادي الاتحاد خسر من نادي ضمك في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم ودع دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي على يد الهلال.

وستكون مواجهة الهلال اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الفرصة الأخيرة لسييرا؛ وذلك من أجل الحفاظ على منصبه كمدير فني للاتحاد؛ حيث إن الخسارة أو التعادل قد تُقرب سييرا من مغادرة العميد في ظل عدم تحمل الجمهور الاتحادي لأي نتيجة سلبية أخرى قد تحدث.

وأكد الإعلامي الرياضي عاطف الأحمدي، أنه يتوقع أن يقيل مجلس إدارة نادي الاتحاد المدرب التشيلي سييرا بعد جولة أو جولتين على الأكثر.

وانتقد الأحمدي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قرار إدارة الاتحاد بإبعاد التشيلي لويس خيمينيز، وقال: “قرار غير موفق.. وكان يجب استبداله قبل إغلاق فترة التعاقدات”.

ويذكر أن قناعات سييرا الفنية تُهدد استمراره مع الاتحاد بسبب تغيير خطة اللعب أو الاعتماد على عناصر بديلة لعناصر أخرى.

وانقلبت جماهير الاتحاد على أداء خط الدفاع في صفوف العميد، خاصة في مباراتي ضمك والهلال.