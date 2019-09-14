الفيحاء يحرم الهلال من الفوز بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الفيحاء في خطف تعادل ثمين من أنياب نادي الهلال، بنتيجة هدف لكل فريق وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء، بأداء متوسط من قبل الفريقين مع عدم وجود محاولات خطيرة تُذكر، حتى انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل نواف العابد الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الخمسين بعد متابعة رائعة لكرة اللاعب السوري عمر خربين.

ووسط احتفال لاعبي الهلال بالفوز، باغت الفيحاء الفريق الهلالي وسجل هدف التعادل عبر اللاعب أرسينيو مارتينيز في الدقيقة الرابعة والتسعين.

ويذكر أن تشكيل الهلال لمباراة الفيحاء جاء مكونًا من:

المعيوف، هيونج يانج، الحافظ، كادش، أمير كردي، نواف العابد، سيباستيان جيوفنكو، كويلار، كارلوس إدواردو، بافتيمبي غوميز وعمر خربين.

وكانت مباراة الهلال والفيحاء أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.